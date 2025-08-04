СК проводит проверку после гибели триатлониста во время соревнований

Следственный комитет России по Нижегородской области инициировал проведение доследственной проверки по факту гибели участника триатлона IRONSTAR 113 Андрея Пуляева в Нижнем Новгороде, сообщает пресс‑служба СК.

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Пуляев скончался в воскресенье, 3 августа. Спортсмену, выступавшему в категории 40–44 лет, стало плохо во время водного этапа соревнований.