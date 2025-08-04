СК проводит проверку после гибели триатлониста во время соревнований в Нижнем Новгороде
Следственный комитет России по Нижегородской области инициировал проведение доследственной проверки по факту гибели участника триатлона IRONSTAR 113 Андрея Пуляева в Нижнем Новгороде, сообщает пресс‑служба СК.
Пуляев скончался в воскресенье, 3 августа. Спортсмену, выступавшему в категории 40–44 лет, стало плохо во время водного этапа соревнований.
— По предварительным данным, 03 августа 2025 года 42‑летний участник соревнований по плаванию во время заплыва ушел под воду за несколько метров до финиша и утонул. При осмотре следователем СК видимых телесных повреждений криминального характера на теле погибшего не обнаружено. Назначена судебно‑медицинская экспертиза. Следователями СК России устанавливаются причины и условия, при которых произошло происшествие. По результатам процессуальной проверки будет принято решение, — говорится в сообщении.