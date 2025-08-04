Более 1000 спортсменов приняли участие в велогонке Cyclingrace, которая прошла 2 и 3 августа в Рузе

Также участникам был доступен формат парной гонки на дистанции 15 км. Два гонщика преодолевали дистанцию вместе, а их итоговое время определялось по результату второго участника.

Результаты победителей и призеров:

Велозаезд, 30 км, мужчины

Евгений Ломакин – 52:10

Александр Апухтин – 52:48

Артем Данилов – 56:01

Велозаезд, 30 км, женщины

Анастасия Герасимчук – 1:07:39

Марина Малькова – 1:08:12

Юлиана Ратничкина – 1:15:05

Велозаезд, 49 км, мужчины

Андрей Новиков – 1:16:35

Егор Болотов – 1:16:47

Александр Королев – 1:16:51

Велозаезд, 49 км, женщины

Екатерина Куричева – 1:17:07

Мария Степанова – 1:22:43

Юлия Краснова – 1:22:55

Велозаезд, 96 км, мужчины

Александр Комаров – 2:33:23

Илья Грбуер – 2:34:50

Алексей Белов – 2:36:03

Велозаезд, 96 км, женщины

Ирина Вязигина – 2:53:14

Елена Валюшок – 3:09:57

Дарья Романенко – 3:23:11

Велогонка, 15 км, мужчины

Степан Курьянов – 19:50

Дмитрий Розанов – 19:51

Евгений Тихонин – 19:52

Велогонка, 15 км, женщины

Мария Максимова – 22:41

Марина Летаева – 22:59

Екатерина Гуренкова – 23:43

Велогонка, 96 км, мужчины

Манук Галстян – 2:20:46,13

Виктор Сикора – 2:20:46,25

Максим Крыжановский – 2:20:46,35

Велогонка, 96 км, женщины

Екатерина Гуренкова – 2:35:48

Ксения Богоявленская – 2:38:24

Мария Максимова – 2:38:25

Велогонка, 143 км, мужчины

Илья Щегольков – 3:16:04

Павел Соловьев – 3:16:05

Роман Ильин – 3:16:07

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone.