Более 1000 спортсменов приняли участие в велогонке Cyclingrace, которая прошла 2 и 3 августа в Рузе
Также участникам был доступен формат парной гонки на дистанции 15 км. Два гонщика преодолевали дистанцию вместе, а их итоговое время определялось по результату второго участника.
Результаты победителей и призеров:
Велозаезд, 30 км, мужчины
Евгений Ломакин – 52:10
Александр Апухтин – 52:48
Артем Данилов – 56:01
Велозаезд, 30 км, женщины
Анастасия Герасимчук – 1:07:39
Марина Малькова – 1:08:12
Юлиана Ратничкина – 1:15:05
Велозаезд, 49 км, мужчины
Андрей Новиков – 1:16:35
Егор Болотов – 1:16:47
Александр Королев – 1:16:51
Велозаезд, 49 км, женщины
Екатерина Куричева – 1:17:07
Мария Степанова – 1:22:43
Юлия Краснова – 1:22:55
Велозаезд, 96 км, мужчины
Александр Комаров – 2:33:23
Илья Грбуер – 2:34:50
Алексей Белов – 2:36:03
Велозаезд, 96 км, женщины
Ирина Вязигина – 2:53:14
Елена Валюшок – 3:09:57
Дарья Романенко – 3:23:11
Велогонка, 15 км, мужчины
Степан Курьянов – 19:50
Дмитрий Розанов – 19:51
Евгений Тихонин – 19:52
Велогонка, 15 км, женщины
Мария Максимова – 22:41
Марина Летаева – 22:59
Екатерина Гуренкова – 23:43
Велогонка, 96 км, мужчины
Манук Галстян – 2:20:46,13
Виктор Сикора – 2:20:46,25
Максим Крыжановский – 2:20:46,35
Велогонка, 96 км, женщины
Екатерина Гуренкова – 2:35:48
Ксения Богоявленская – 2:38:24
Мария Максимова – 2:38:25
Велогонка, 143 км, мужчины
Илья Щегольков – 3:16:04
Павел Соловьев – 3:16:05
Роман Ильин – 3:16:07
Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone.
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