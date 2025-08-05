Пловчихе Чикуновой на чемпионате мира предложили встречаться

Российская пловчиха Евгения Чикунова в эфире «Матч ТВ» рассказала, что атмосфера на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре была положительной.

© Матч ТВ

Чикунова на турнире выиграла серебро на дистанции 200 м брассом.

— Негатива на турнире не было вообще. Только положительные эмоции. Была рада встретиться с друзьями. Некоторых соперниц помню с юниорских времен. Мне, кстати, как‑то крикнули из толпы: «Давай встречаться!» А так ничего нового не слышала. Очень рада вернуться домой сейчас. Месяц был изматывающим. Рада вернуться в свой климат. Плюс прием в аэропорту добавил позитива. Сомнений о выходе или невыходе на старты из‑за болезни [ротавируса] не было. Я не могла остановиться в шаге от пьедестала. Очень сильно надеялась на золото. Больше чем полгода просыпалась с мыслью об этом. Но сейчас не все сложилось. Но это не значит, что не сложится в другой раз. Я думала, что-то, что я переболела ковидом осенью, никак не скажется, но блок работы в январе‑феврале я выполнила не полностью. Мы очень осторожно готовились, старались не болеть. Смягчали тренировки. Мне казалось, что это не так сильно повлияет, но результат на табло. Планировала проплыть быстрее. Готовились подплыть к рекорду. Будем анализировать с тренером, что‑то менять, стараться не ошибаться. Илья [Бородин] — легенда, который первым из россиян в истории отобрался в финал 400 метров комплексом, — рассказала Чикунова в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре завершился 3 августа. На турнире российские спортсмены завоевали шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые медали.