Дмитрий Губерниев: «Телевизионные рейтинги ЧМ по водным видам – замечательные! Народ не обманешь, люди тянутся к мировому спорту, соскучились»

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Губерниев рассказал о высоких телерейтингах ЧМ-2025 по водным видам спорта.

Губерниев рассказал о высоких телерейтингах ЧМ по водным видам спорта
© РИА Новости

Соревнования прошли в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, заняли четвертое место в медальном зачете. На их счету 18 наград – 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые.

«А телевизионные рейтинги чемпионата по водным видам замечательные! Особенно плавание посмотрели здорово! Люди тосковали по большим спортивным событиям с участием наших спортсменов! Особенно, когда россияне побеждают! Народ не обманешь, люди тянутся к мировому спорту, соскучились! И это прекрасно!» – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
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