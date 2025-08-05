Спортсмен умер во время Сибирского международного марафона

Мужчина в возрасте 65 лет скончался во время Сибирского международного марафона в Омске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

"Мужчине 65 лет резко стало плохо, скончался на месте. Криминальной составляющей не усматривается", - сообщили в ведомстве.

Участник марафона бежал дистанцию 10 км, уточнили ТАСС в министерстве спорта региона.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что у мужчины произошел сердечный приступ.

Сибирский международный марафон прошел 2 августа. По данным министерства спорта региона, в этом году в забеге приняли участие почти 7 тыс. человек из 50 регионов России и девяти зарубежных стран. Мероприятие входит в список 50 лучших марафонов мира по версии Ассоциации международных марафонов и пробегов. Он проводится с 1990 года. В 2020 году соревнование было отменено из-за пандемии коронавируса.