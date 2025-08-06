Спортсмены, которые планируют выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос‑Анджелесе, пройдут строгие тесты, чтобы исключить возможное участие трансгендеров* (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в женских соревнованиях, заявил президент США Дональд Трамп.

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Главе государства на пресс‑конференции задали вопрос, будет ли Минюст США рассматривать возможность предъявления обвинений транс‑женщинам* (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ), участвующим в соревнованиях по боксу. Журналист также уточнил, рассмотрит ли администрация Трампа возможность проведения генетического тестирования, чтобы эти люди могли доказать, что они действительно женщины.

Трамп сказал, что ему необходимо спросить у генерального прокурора Пэм Бонди о предъявлении обвинений.

— Но тестирование будет очень и очень строгим, и если результаты теста окажутся неудовлетворительными, спортсмены не будут допущены к участию в Олимпийских играх, — приводит слова Трампа USA Today.

В феврале Трамп подписал указ, запрещающий участие сменивших пол мужчин в женских спортивных соревнованиях в США. Олимпийский и Паралимпийский комитет США позже изменил свои правила, чтобы не допустить участия трансгендеров* (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в женских соревнованиях.

Олимпиада в Лос‑Анджелесе пройдет с 14 по 30 июля 2028 года.