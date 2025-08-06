Китайский пловец высказался о возвращении россиян на международные турниры

Восьмикратный чемпион мира по плаванию Цинь Хайян высказался о возвращении россиян на международные турниры. Об этом сообщает «Матч ТВ».

© Lenta.ru

Китайский спортсмен отметил, что ему стало интереснее соревноваться.

«Я считаю, что Россия всегда отличалась высоким теоретическим уровнем, — заявил Цинь Хайян. - Российские пловцы очень сильные».

Он добавил, что россияне многократно завоевывали титулы чемпионов мира.

В первенстве мира в 2025 году в Сингапуре Цинь Хайян завоевал два золота.

Россияне впервые с 2019 года принимали участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Атлеты выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.