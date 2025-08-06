Пловец Минаков рассказал, чему можно поучиться у Лифинцева и Корнева

Российский пловец Андрей Минаков в эфире «Матч ТВ» сказал, что многому учится у младших коллег Мирона Лифинцева и Егора Корнева.

На прошедшем чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре Минаков вместе с Лифинцевым, Корневым и Кириллом Пригодой завоевал золото в комбинированной эстафете 4×100 метров. Также Минаков стал шестым в финале на дистанции 100 м баттерфляем.

— Чему вы можете научиться у более молодых коллег — Мирона Лифинцева и Егора Корнева?

— Несомненно многому, потому что даже перед чемпионатом мира я как раз три недели плавал с Мироном и Егором. Поверьте, очень многому можно научиться. Единственное, что я могу выделить сразу, это юношеский задор. Ребята молодые, дают нам мотивацию и конкуренцию. Корнев никого не стесняется и не боится на мировой арене, — сказал Минаков в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Спортсмены выступили на турнире в нейтральном статусе.