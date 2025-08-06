Россияне выступят на чемпионате мира по стрельбе из лука в нейтральном статусе без флага и гимна
Почетный президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев заявил «Матч ТВ», что российские спортсмены будут выступать на чемпионате мира в Южной Корее в нейтральном статусе.
Чемпионат мира по стрельбе из лука пройдет 5–12 сентября в Кванджу. Ранее Ешеев рассказал «Матч ТВ», что участие представителей обществ «Динамо» и ЦСКА пока под вопросом.
— Перед турниром 2–3 сентября состоится конгресс Всемирной федерации стрельбы из лука. У меня, как у члена исполкома, заключительный срок, и мы выдвигаем нашего президента Зоригто Сергеевича Манханова. Пройти в исполком будет сложно, но мы подали документы.
Также истекают полномочия президента Угура Эрденера. Пока на должность претендуют генеральный секретарь Том Дилен и Грег Истон. Оба проводят большую работу.
— Возвращение флага и гимна будет зависеть от нового президента?
— Мы поставили условие, что на первом заседании нового исполкома должен быть рассмотрен вопрос о допуске команды российских спортсменов.
— На чемпионате мира будет нейтральный статус?
— Да, нейтральный статус без флага и гимна, — сказал Ешеев «Матч ТВ».