Хоккеист Зарипов побежит звездную эстафету на ЧР по легкой атлетике

Пятикратный обладатель хоккейного Кубка Гагарина Данис Зарипов примет участие в звездной эстафете, которая пройдет 8 августа на Центральном стадионе Казани в рамках чемпионата России по легкой атлетике. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

Беговая эстафета, в которой примут участие несколько команд, является частью развлекательной программы чемпионата России по легкой атлетике, который пройдет в столице Татарстана с 7 по 10 августа. В каждой из команд будет по одной знаменитости не из мира спорта, один представитель беговых клубов, один профессиональный бегун и один колясочник с сопровождающим.

По информации, предоставленной ТАСС, в звездной эстафете также примут участие волейболист Илья Федоров, олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский, министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Данис Зарипов является шестикратным чемпионом России, единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах - в составе "Ак Барса", в 2014 и 2016 годах - в составе "Металлурга"), обладателем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной России хоккеист трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014), становился серебряным (2015) и бронзовым (2007) призером мировых первенств. В феврале 2023 года Зарипов объявил о завершении игровой карьеры.