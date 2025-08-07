Пловец Лифинцев рассказал о моменте в эстафете, когда его будто пронзило током

Российский пловец Мирон Лифинцев рассказал «Матч ТВ» о самом пронзительном моменте мужской комбинированной эстафеты 4×100 м на чемпионате мира в Сингапуре.

© Матч ТВ

Спортсмены из России выступили на турнире в нейтральном статусе. Пловцы впервые в истории отечественного плавания выиграли золотую медаль в мужской комбинированной эстафете. В финальном заплыве в составе команды выступили Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев.

— Это мои вторые такие серьезные соревнования. Я очень кайфанул, получил опыт. Вообще мне понравилось.

— Можно ли сказать, что в Сингапуре у нас выступала команда для больших дел?

— Да, действительно. Даже если сравнивать с чемпионатом мира на короткой воде‑2024 в Будапеште, у нас команда еще больше сплотилась, стала более дружной. В самом деле, мы готовы делать большие дела.

— Был момент в эстафете, когда вас будто электрическим током пронзило?

— Да, один такой момент был, когда я приплыл третьим в мужской эстафете, стартуя на первом этапе. Для меня это был такой момент, знаете ли… Что в Будапеште, что здесь я в последний день турнира будто не научился доплывать. Надо еще это тренировать, готовиться. Как‑то экспериментировать, чтобы этого не было.

Когда я увидел, то третий, то подумал: «Блин, опять подставляю команду!» Но парни сделали свое дело, молодцы. Никто друг друга особо не настраивал. Просто каждый готовил свой максимум. Много раз это повторяю: мы просто тихо и ровно делаем свое дело, — сказал Лифинцев корреспонденту «Матч ТВ».

19‑летний Лифинцев также выиграл золото чемпионата мира в Сингапуре в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м.