Призер чемпионата мира-2009 в беге на 400 м завершила спортивную карьеру

Бронзовый призер чемпионата мира 2009 года в беге на 400 м Антонина Кривошапка завершила спортивную карьеру. Об этом ТАСС сообщил личный тренер бегуньи Владимир Типаев.

"Антонина завершила карьеру, прошлый сезон стал для нее последним, - рассказал Типаев. - Сейчас она работает инструктором-методистом в школе олимпийского резерва, где сама воспитывалась".

Многократной чемпионке России Кривошапке 38 лет. В ее активе есть также бронза летнего чемпионата Европы - 2010 и две золотых награды зимнего европейского первенства (2009).

В январе 2017 года дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета признала Кривошапку нарушившей антидопинговые правила на Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, российская женская команда в эстафете 4x400 м была лишена серебряных медалей.