Игнатьева стала первой в метании диска на чемпионате России по легкой атлетике

Виолетта Игнатьева завоевала золото ПСБ чемпионата России по легкой атлетике в метании диска.

Игнатьева в лучшей попытке метнула диск на 59,46 метра. Второе место заняла Анастасия Мартынова (58,14), бронза у Елены Пановой (57,47).

Чемпионкой России в толкании ядра стала Алена Гордеева — 17,53 м. Серебро завоевала Екатерина Бурмистрова (17,19), тройку призеров замкнула Снежана Трофимец (16,95). Лучший результат соревнований показала белоруска Алена Дубицкая (18,21).

Турнир в Казани завершится в воскресенье.

