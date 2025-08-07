Легкоатлетка Кочанова заявила, что абстрагируется от заочной конкуренции с иностранными спортсменами

Двукратная чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова рассказал, что научилась абстрагироваться от заочной конкуренции с иностранными спортсменами.

© с сайта Олимпийского комитета России

Российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований из‑за ситуации на Украине.

— Тебя мотивирует заочная конкуренция?

— За прошлый год очень сильно научилась абстрагироваться. Меня это не касается, не мотивирует и не расстраивает. Ты находишься в своем пространстве и двигаешься по своей линии. Как говорит тренер: если ты не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Просто стараюсь абстрагироваться и смотреть как зритель. Смотрю чемпионат мира, думаю: «Ура, круто, кто‑то победил». Но не проецирую это на себя, потому что я двигаюсь здесь.

Было очень сложно к этому дойти. Поначалу ты себя ассоциируешь с этим всем, тебе сложно. Я только вышла из молодежного возраста, первый год выступаю полноценно по взрослым. Когда ты чуть моложе, ты острее это воспринимаешь, кажется, что все должно быть у твоих ног, до конца не понимаешь эту невозможность иногда изменить ситуацию. Я к этому пришла и благодаря моему тренеру. Мой тренер очень крутой специалист, она очень близка мне. Она меня учила, наставляла, объясняла. У них же тоже было непростое время.

Также я работаю с психологом и считаю, что это в данной ситуации играет на руку. Я могу правильно выстраивать отношения с ситуацией, которая будет оптимальной для результативности, — передает слова Кочановой корреспондент «Матч ТВ».

ПСБ Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Казани с 7 по 10 августа.

