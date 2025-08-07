Легкоатлетка Кочанова заявила, что абстрагируется от заочной конкуренции с иностранными спортсменами
Двукратная чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова рассказал, что научилась абстрагироваться от заочной конкуренции с иностранными спортсменами.
Российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований из‑за ситуации на Украине.
— Тебя мотивирует заочная конкуренция?
— За прошлый год очень сильно научилась абстрагироваться. Меня это не касается, не мотивирует и не расстраивает. Ты находишься в своем пространстве и двигаешься по своей линии. Как говорит тренер: если ты не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Просто стараюсь абстрагироваться и смотреть как зритель. Смотрю чемпионат мира, думаю: «Ура, круто, кто‑то победил». Но не проецирую это на себя, потому что я двигаюсь здесь.
Было очень сложно к этому дойти. Поначалу ты себя ассоциируешь с этим всем, тебе сложно. Я только вышла из молодежного возраста, первый год выступаю полноценно по взрослым. Когда ты чуть моложе, ты острее это воспринимаешь, кажется, что все должно быть у твоих ног, до конца не понимаешь эту невозможность иногда изменить ситуацию. Я к этому пришла и благодаря моему тренеру. Мой тренер очень крутой специалист, она очень близка мне. Она меня учила, наставляла, объясняла. У них же тоже было непростое время.
Также я работаю с психологом и считаю, что это в данной ситуации играет на руку. Я могу правильно выстраивать отношения с ситуацией, которая будет оптимальной для результативности, — передает слова Кочановой корреспондент «Матч ТВ».
ПСБ Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Казани с 7 по 10 августа.
Прямые трансляции чемпионата России по легкой атлетике смотрите на телеканалах семейства «Матч!», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Легкоатлетка Кочанова заявила, что абстрагируется от заочной конкуренции с иностранными спортсменами
Олусегун: «Поговорил со Шпилевским, понял, что мне будет трудно в Грозном, и принял решение о переезде в «Пари НН»
Тренер сборной России по легкой атлетике Мащенко — о ЧР: «Надеемся, спортсмены покажут нормативы на чемпионат мира»
Легкоатлетка Кочанова заявила, что абстрагируется от заочной конкуренции с иностранными спортсменами
Олусегун: «Поговорил со Шпилевским, понял, что мне будет трудно в Грозном, и принял решение о переезде в «Пари НН»
Тренер сборной России по легкой атлетике Мащенко — о ЧР: «Надеемся, спортсмены покажут нормативы на чемпионат мира»