Пловчиха Клепикова рассказала, почему ей сложно быть в центре внимания

Пловчиха Дарья Клепикова рассказала, что ей сложно быть в центре внимания.

– Ваши коллеги в соцсетях делились кучей фото и видео со сбора в Малайзии, с чемпионата мира в Сингапуре с медалями, с улыбками. У вас за прошедший месяц все скромно – один пост с фото, где нет ни медалей, ни улыбки. Почему так?

– Как-то мне тяжело вести соцсети, хотя желание есть. Наверное, присутствует страх в проявлении себя, стеснение. Поэтому так скромненько.

– Интроверт внутри вас живет с детства или раньше были более открыты?

– В детстве была более зажатой и закрытой. Даже было страшно сходить в магазин. Это сейчас поспокойнее ко всему отношусь, могу всем делиться. Стало получше.

– Легко ли в плавании быть скромным?

– Наверное, я могу переключаться и выходить на старт уже уверенной в себе, хоть и выгляжу иногда стеснительной серой мышкой. Но на старт выхожу заряженной, и мне это не мешает.

– Несмотря на застенчивость и скромность, вы стали капитаном женской сборной по плаванию на чемпионате мира. Как и почему эта роль вам досталась?

– Для меня это было неожиданно. Выбор сделал главный тренер. Думаю, что в какой-то степени мне эта роль подходит, потому что я со всеми нахожу контакт. Все у нас по-дружески.

В то же время это выход из зоны комфорта. Потому что мне иногда сложно быть в центре внимания, со всеми общаться. Нужно выходить из зоны комфорта и перебарывать страх. Поэтому я не отказалась.

– Как часто выходите из зоны комфорта? Как это происходит?

– Не так часто, как хотелось бы. Каждый раз это очень эмоциональный опыт. В моменте сильно переживаю, нервничаю, но после понимаю, что все было не так уж и страшно, – сказала чемпионка мира по плаванию Клепикова.