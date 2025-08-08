Легкоатлетка рассказала о домогательствах тренеров в отношении детей

Российская легкоатлетка Виктория Баркова рассказала о домогательствах тренеров в детско-юношеских спортивных школах. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

Она признала существование такой проблемы и отметила, что о ней открыто не говорят.

«Реально ли это искоренить? Я уверена, что нет, если только, конечно, тренерами не будут девушки. Почему-то мужики, причем которые уже в возрасте, заглядываются на маленьких девочек», — заявила Баркова.

24-летняя Баркова — мастер спорта России по легкой атлетике. Она является серебряным и бронзовым призером чемпионата России среди юниоров, а также победительницей Всероссийской Универсиады в прыжках в длину.

В апреле российская фигуристка Вероника Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера Сергея Розанова, с которым она ранее работала. По ее словам, во время сборов в Кисловодске тренер уговаривал сделать ей массаж в номере.