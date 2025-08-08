«Спорт вне политических ситуаций»: российский пловец об общении с иностранцами на ЧМ

Российский пловец Кирилл Пригода признался, что иностранные соперники радушно встретили представителей России на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Его слова приводит РИА Новости.

«Мы все приверженцы мнения, что спорт должен быть вне политических ситуаций. Поэтому наше возвращение воспринималось примерно так: «О, ты приехал! Ну наконец-то!» Увидел как старых друзей, с которыми доводилось стартовать до пандемии, так и обрел новых в результате определенных заплывов, ситуаций и результатов», — поделился он.

Россияне заняли четвертое место в медальном зачете по итогам чемпионата мира по водным видам спорта. В их активе 18 наград: шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые. Пригода дважды завоевал золото (комбинированная смешанная эстафета и комбинированная мужская эстафета), а также выиграл серебро в плавании брассом на дистанции 50 метров.

Российские спортсмены выступали на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них был наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя было публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь шла о национальном флаге.