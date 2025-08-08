«Спорт вне политических ситуаций»: российский пловец об общении с иностранцами на ЧМ

Пловец Пригода заявил, что иностранные спортсмены были рады россиянам на ЧМ

Российский пловец Кирилл Пригода признался, что иностранные соперники радушно встретили представителей России на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Его слова приводит РИА Новости.

«Мы все приверженцы мнения, что спорт должен быть вне политических ситуаций. Поэтому наше возвращение воспринималось примерно так: «О, ты приехал! Ну наконец-то!» Увидел как старых друзей, с которыми доводилось стартовать до пандемии, так и обрел новых в результате определенных заплывов, ситуаций и результатов», — поделился он.

Россияне заняли четвертое место в медальном зачете по итогам чемпионата мира по водным видам спорта. В их активе 18 наград: шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые. Пригода дважды завоевал золото (комбинированная смешанная эстафета и комбинированная мужская эстафета), а также выиграл серебро в плавании брассом на дистанции 50 метров.

Российские спортсмены выступали на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них был наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя было публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь шла о национальном флаге.

