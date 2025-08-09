Российская легкоатлетка заявила о желании сменить спортивное гражданство

Российская легкоатлетка Анастасия Красильникова заявила «Матч ТВ», что рассматривает возможность смены спортивного гражданства. Спортсменка ответила утвердительно на вопрос о том, поступали ли ей предложения выступать за другую страну.

«Я пока об этом думала, но мы еще не решили этот вопрос», – сказала Красильникова.

По ее словам, она обсуждает этот вопрос с семьей. Мать спортсменки считает, что «надо пробовать, развиваться». Сама Красильникова ожидает изменений в ситуации с отстранением российских легкоатлетов от международных соревнований.

Напомним, что российские легкоатлеты не могут участвовать в международных турнирах с 2022 года, даже в нейтральном статусе.

В пятницу Красильникова выиграла забег на 3000 метров с препятствиями на чемпионате России в Казани.