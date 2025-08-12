Легкоатлет-рекордсмен рассказал о коррупции в российском футболе

Российский легкоатлет Федор Иванов рассказал о том, что в детстве профессионально занимался футболом. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, карьера футболиста не удалась из-за коррупции.

«Мне сказали, что для того, чтобы играть, нужно заплатить денежку. Тогда мы решили не рисковать, и я сосредоточился на легкой атлетике. Уверен, из меня получился бы неплохой футболист», — заявил Иванов.

Иванов побил рекорд России в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате страны по легкой атлетике. 23-летний Иванов пробежал дистанцию за 47,94 секунды и стал чемпионом страны. Предыдущий рекорд принадлежал Денису Кудрявцеву (48,05 секунды) и держался с августа 2015 года.

Чемпионат России по легкой атлетике проходил в Казани. Отечественные спортсмены отстранены от международных турниров.

6 июня Роман Ротенберг, занимавший на тот момент пост главного тренера петербургского СКА, высказался о коррупции в детском хоккее.

«Когда есть блатные дети, мы с этим боремся постоянно. Создаем условия, чтобы этого не было», — отметил он.

Кроме того, о коррупции в детском хоккее говорил трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Он отметил, что из-за нее не складывается карьера у некоторых талантливых детей.