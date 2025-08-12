Двукратный чемпион мира Артем Окулов завоевал золото чемпионата России по тяжелой атлетике в Санкт‑Петербурге.

Окулов стал лучшим в весовой категории до 89 кг, по сумме двух упражнений 31‑летний спортсмен показал результат 351 кг (155 кг в рывке + 196 в толчке). Второе место занял Рамзан Джанхотов — 350 (160+190), тройку призеров замкнул Шамиль Аммаев — 342 (154+188).

Чемпионат России завершится в среду.

