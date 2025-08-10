Пловчиха Слисева принесла России первое золото на Всемирных играх

Российская спортсменка Диана Слисева в Чэнду стала сильнейшей в подводном плавании в заплыве на 50 метров с апноэ. Она первой из представителей России завоевала золото на этих соревнованиях.

© Российская Газета

Уже после этого чемпионом Игр стал Константин Шахтарин, победивший в турнире по тайскому боксу в весовой категории до 71 кг.

Также в активе россиян еще и три бронзовые награды. Их обладателями стали пловцы в классических ластах Валерия Андреева, Екатерина Михайлушкина и Алексей Федькин.

Всего в соревнованиях принимают участие 36 представителей России. В последний раз россияне участвовали во Всемирных играх в 2017 году и тогда заняли первое общекомандное место, завоевав 28 золотых, 21 серебряную и 14 бронзовых наград.

В 2022 году спортсменов из России не допустили до соревнований.