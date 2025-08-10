Прыгунья с шестом Кнороз показала второй результат сезона в мире на чемпионате России

Российская легкоатлетка Полина Кнороз показала второй результат сезона в мире в прыжках с шестом – 4,86 м. Она стала победительницей чемпионата России, который проходит в Казани. Россиянка уступила только американке Аманде Молл (4,91 м).

Второе место на чемпионате России заняла Татьяна Калинина с результатом 4,55 м. Третьей стала Ирина Михайлова (4,45). Кнороз пыталась преодолеть планку на высоте 4,92 м, но все три попытки оказались неудачными.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прыжки с шестом. Женщины. Финал: