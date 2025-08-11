Еще один вид спорта включен во Всемирные игры

Боевое самбо было включено в программу Всемирных игр — 2025, которые пройдут в китайском Чэнду. Информация об этом появилась на официальном сайте Международной федерации самбо (ФИАС).

Турнир пройдет 13-14 августа. Награды будут разыграны как в индивидуальном зачете среди мужчин и женщин, так и в соревнованиях среди мужских и женских команд.

Соревнования по самбо станут единственным новым видом спорта, включенным в программу Всемирных игр 2025 по сравнению с предыдущими Играми в Бирмингеме.

«Включение боевого самбо в программу Всемирных игр 2025 в Чэнду – это не просто историческое событие, но и важный этап на пути к нашей главной цели – Олимпийским играм», — отметил президент ФИАС Василий Шестаков.

Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью один раз в четыре года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК). В 2025 году Всемирные игры проходят в китайском Чэнду с 7 по 17 августа.