Российская атлетка Диана Слисева взяла два золота в подводном плавании

В китайском Чэнду продолжаются Всемирные игры - крупнейший форум, включающий в себя соревнования как по олимпийским, так и неолимпийским видам спорта. Россияне там тоже выступают, пусть и в нейтральном статусе.

Накануне завершилась программа в подводном скоростном плавании, в котором наши традиционно сильны. И действительно, российский улов получился неплохим: два золота и два серебра. Только у венгров и немцев больше медалей высшего достоинства (пять и три соответственно).

Обе золотых награды в российскую копилку принесла Диана Слисева. Она из Томска, где подводное плавание реально культивируется. Сама Диана попала в подводное плавание, потому что в классическое набор был уже закончен. В итоге обстоятельства сложились как нельзя лучше. Ведь уже сейчас 20-летнюю Слисеву можно называть звездой мирового плавания под водой. На прошлогоднем, дебютном для себя чемпионате планеты девушка взяла серебро и две бронзы. А в Чэнду она уже лучшая. Первое золото Диана взяла в дисциплине, где спортсмены плывут с моноластой 50 м на одном вдохе. Выглядит захватывающе и стремительно. Полтинник Слисева преодолела за 15,74 секунды, и это новый рекорд Европы.

А сегодня россиянка выиграла на любимой сотке моноластой. Бронзовые медали в подводном плавании завоевали Валерия Андреева, Екатерина Михайлушкина, Алексей Федькин и Елизавета Купрессова. Кроме того, накануне серебро в фридайвинге взял Алексей Молчанов. Всего после трех дней соревнований у россиян было три золота (помимо Слисевой высшую награду в тайском боксе взял Константин Шахтарин), два серебра и четыре бронзы.

Медали наша команда еще непременно возьмет. Скоро в борьбу вступят российские самбисты.