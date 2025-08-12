Американской пловчихе-чемпионке не хватало соперницы из России

Многократная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по плаванию американка Кейт Дугласс, рассказала о том, что ей не хватало россиянки Евгении Чикуновой в качестве соперницы на Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщает «Чемпионат».

По мнению Дугласс, с Чикуновой соревнования были бы более интересными и напряженными.

«Учитывая, что она была в отличной форме. Да и в любом случае за ней мировой рекорд, поэтому про нее все помнили, понимали, что это будет достойный, сильный соперник», — заявила американка.

1 августа Чикунова и Дугласс разыграли медали на чемпионате мира в Сингапуре на дистанции 200 метров брассом. Дугласс одержала победу, а Чикунова, которой принадлежит мировой рекорд на этой дистанции, финишировала второй.

На ОИ-2024 в Париже Дугласс завоевала две золотые медали. Чикунова отказалась от участия в соревнованиях.