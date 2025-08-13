Российская самбистка стала победительницей Всемирных игр

Россиянка Софья Истомина завоевала золотую медаль в соревнованиях по боевому самбо на Всемирных играх в китайском Чэнду.

© ГАУ ДО СО СШОР по самбо и дзюдо имени Александра Козлова

В среду Истомина, выступающая в весовой категории до 65 килограммов, в финале одержала победу над представительницей Узбекистана Ферузой Бобокуловой.

Также в активе российских самбистов три серебренные медали — у Ролана Зиннатова (до 71 кг), Ованеса Абгаряна (до 79 кг), Абусупияна Алиханова (до 88 кг) и бронзовая награда у Нины Сердюк (до 59кг).

Всемирные игры завершатся 17 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе (AIN).