Российский пловец-чемпион рассказал о пищащих и визжащих азиатских фанатках

Двукратный чемпион мира по плаванию Мирон Лифинцев рассказал о том, что у него появилось большое количество азиатских поклонниц. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, фанатки начали подписываться на него в социальных сетях. По приезде на чемпионат мира в Сингапур его встретила организованная группа фанаток.

«И пишут много, кто-то мне даже подарки дает, кто-то вообще там без ума прям кричит, пищит, визжит. Приятно, конечно, такое внимание получать», — заявил Лифинцев.

Лифинцев на чемпионате мира в Сингапуре завоевал две золотые медали. В составе сборной России он победил в смешанной комбинированной и комбинированной эстафетах 4 по 100 метров.