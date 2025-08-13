Чемпион России по тяжелой атлетике объяснил, почему отказался идти на рекорд

Тяжелоатлет Хас‑Магомед Балаев после победы на чемпионате России заявил «Матч ТВ», что сознательно отказался от попытки обновить рекорд страны в толчке, так как важнее было просто выиграть.
В среду 25‑летний Балаев завоевал золото чемпионата России в Санкт‑Петербурге в весовой категории до 109 кг. По сумме двух упражнений спортсмен показал результат 396 кг (175 в рывке + 221 в толчке).
Рекорд чемпионата России в толчке равен 222 кг.
— За счет чего нашли в себе силы победить?
— Когда идет равная борьба, это всегда заводит. Артур Бабаян загнал меня на большие килограммы, пришлось поднимать. Заставил меня, так сказать.
— На толчке у вас изначально была заявка на рекорд, но потом поменяли. Почему?
— Наверное, это ошибка. Мне для победы хватило 221 кг, а на большее не было смысла идти. Рекорд не настолько важен, важно было выиграть.
— Не было желания все‑таки пойти на этот рекорд?
— Было много рисков с большими килограммами. Если бы я на этот рекорд пошел, то потерял бы золото. В таких местах лучше не рисковать.
— Какие впечатления от чемпионата России?
— В целом чемпионат России получился очень красочным. Организация на высшем уровне. Видно, что тяжелая атлетика развивается последние два‑три года, — заявил Балаев «Матч ТВ».
