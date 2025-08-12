FIG предоставила нейтральный статус главному тренеру российских гимнасток Сергаевой

Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила нейтральный статус главному тренеру сборной России по художественной гимнастике Татьяне Сергаевой. Об этом сообщается на сайте FIG.

Сергаевой 55 лет, она является заслуженным тренером России, участвовала в подготовке олимпийских чемпионок Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Марии Толкачевой, чемпионок мира и Европы Дианы Борисовой и Екатерины Малыгиной. Сергаева работала старшим тренером сборной России по групповым упражнениям, тренировала в академии Алины Кабаевой "Небесная грация". Награждена орденом Дружбы.

