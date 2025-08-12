Двукратный олимпийский чемпион швед Арман Дюплантис в 13‑й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.

Он взял высоту 6,29 метра на турнире в Будапеште.

Ранее рекорд принадлежал ему же и был установлен в июне на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме (6,28 метра).

Дюплантис завоевал золото на Играх‑2020 в Токио и Олимпиаде‑2024 в Париже. В его активе также две победы на чемпионатах мира, три золота мирового первенства в помещении, 25‑летний швед является трехкратным чемпионом Европы.