Российские байдарочники и каноисты выступят на ЧМ

Двадцать пять российских спортсменов вошли в окончательную заявку на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 20 по 24 августа в Милане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации каноэ России.

"В заявку на чемпионат мира вошли 25 наших спортсменов, - рассказала представительница федерации. - У некоторых уже есть действующие шенгенские визы для въезда в Италию, остальные находятся в процессе их получения. Команда вылетит на соревнования 18 августа. Наши спортсмены будут выступать либо на арендных лодках, либо на лодках, которые принадлежат нам и находятся на хранении в Португалии и Венгрии".

В состав команды российских нейтральных спортсменов вошли байдарочники Максим Спесивцев, Виктор Гавриленко, Виталий Ершов, Александр Сергеев, Дмитрий Авдеев, Никита Максимов, Юлия Бабашинская, Анастасия Долгова, Анастасия Иванова, Елена Миронченко, Наталья Подольская, Ксения Луканцева и Олеся Козеева, а также каноисты Захар Петров, Иван Штыль, Александр Боц, Алексей Коровашков, Илья Первухин, Сергей Свинарев, Екатерина Шляпникова, Марина Гуреева, Александра Власова, Дарья Харченко, София Штиль и Алина Ковалева.