Чемпион России по тяжелой атлетике назвал свою главную цель

Тяжелоатлет Сармат Теблоев после победы на чемпионате России заявил «Матч ТВ», что в будущем рассчитывает принять участие в Олимпийских играх.

© Федерация Тяжелой Атлетики России

В среду 21‑летний Теблоев завоевал золото чемпионата России в Санкт‑Петербурге в весовой категории до 102 кг. По сумме двух упражнений спортсмен показал результат 368 кг (171 в рывке + 197 в толчке). Ближайшая летняя Олимпиада состоится в 2028 году в Лос‑Анджелесе (США).

— Это очень долгожданная победа. Путь был нелегкий. Старание, стремление и работа дают результат.

— В толчке все было не так просто. Откуда нашли силы? Как настраивались на третью попытку?

— Скажу так: не все было хорошо. Откуда появились силы? Это все наставления тренера, я ему благодарен. Также спасибо всем, кто меня поддерживал, кто болел за меня. Соревнования провели на высшем уровне, все хорошо, все понравилось. Выступлением не очень доволен, но на ошибках учатся. Всегда есть над чем работать.

— Какие дальнейшие цели ставите перед собой?

— У любого спортсмена цель — Олимпийские игры, так что будем стремиться. Не опускаю голову, будем надеяться, — заявил Теблоев «Матч ТВ».

