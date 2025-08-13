Российский тяжелоатлет установил национальный рекорд

Тяжелоатлет Даниил Вагайцев завоевал золото чемпионата России в Санкт‑Петербурге в весовой категории свыше 109 кг и установил национальный рекорд в толчке.

© Федерация Тяжелой Атлетики России

По сумме двух упражнений 23‑летний спортсмен показал результат 426 кг — 190 кг в рывке и 236 кг в толчке. Ранее лучшее достижение в толчке принадлежало Руслану Албегову (235 кг). Второе место занял Арсен Мерденов — 401 кг (174+227), третье место у Арсения Спицина — 391 кг (180+211).

В весовой категории до 102 кг золотую медаль завоевал Сармат Теблоев. По сумме упражнений спортсмен поднял 368 кг (171+197). Серебряную медаль взял Максим Могучев — 362 кг (166+196), тройку призеров замкнул Станислав Прошин — 352 кг (157+195).

Хас‑Магомед Балаев стал чемпионом страны в весе до 109 кг — 396 кг (175+221). На второй строчке расположился Артур Бабаян — 391 кг (176+215), третьим стал Виктор Кондратьев — 382 кг (172+210).

Чемпионат России в Санкт‑Петербурге проходил с 10 по 13 августа.