Выяснилось, когда российских легкоатлетов вернут на международные соревнования

Российская легкоатлетка Полина Кнороз заявила, что из-за главы World Athletics Себастьяна Коу спортсмены из России будут последними в очереди на допуск к международным соревнованиям. Ее слова приводит «Чемпионат».

© Газета.Ru

«Конечно, это очень расстраивает, очень обидно. Потому что мы ничем не хуже. Но пока сидит Себастьян Коу, мы можем даже ни на что не рассчитывать. Он просто не любит россиян — и только! И ищет поводы со всех сторон, чтобы нас не допускать», — заявила Кнороз.

На чемпионате России в Казани 26-летняя Кнороз победила с личным рекордом — 4,86 м. В статусе чемпиона она установила планку на 4,92 м, но эта высота ей не покорилась.

В рейтинге лучших результатов сезона в мире Кнороз расположилась на втором месте. Первую строчку занимает Аманда Молл из США с прыжком на 4,91 м.

Кнороз — обладательница звания мастера спорта международного класса (2017).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.