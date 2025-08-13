Российская самбистка Истомина взяла золото Всемирных игр

На Всемирных играх в китайском Чэнду стартовали соревнования по боевому самбо. И уже первый день принес российской команде золото.

В весовой категории до 65 кг лучшей стала Софья Истомина. В финальной схватке она одолела Ферузу Бобокулову из Узбекистана.

Отметим, что 20-летняя россиянка - действующая чемпионка мира.

Этим успехи россиян в первый день не ограничились. Серебряные награды завоевали Ролан Зиннатов (до 71 кг), Ованесян Абгарян (до 79 кг), Абусупиян Алиханов (до 88 кг). Плюс бронзу взяла Нина Сердюк (до 59 кг).

Самбо - единственный новый вид спорта в программе Всемирных игр по сравнению с предыдущим форумом, состоявшимся в английском Бирмингеме. Этот вид единоборства вернулся на Всемирные игры спустя 32 года. А боевое самбо представлено на играх впервые.