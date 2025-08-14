Штангистка Груздова: на зарубежных стартах соперницы смотрели косо

Российская штангистка Мария Груздова, в 2025 году выступившая на двух крупных международных турнирах, испытывала отчуждение со стороны некоторых соперниц из-за рубежа. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

"Какого-то резкого негативного отношения к нам со стороны зарубежных спортсменов на международных стартах в Молдавии и Перу не было, - рассказала Груздова. - Многие не знали, кто мы. Были, конечно, моменты, когда на нас смотрели как-то не так. Но организаторы соревнований, тренеры относились к нам хорошо. Но некоторые спортсмены, да, показывали недовольство".

На взрослом чемпионате Европы, который проходил в апреле в Кишиневе, Груздова заняла четвертое место, на молодежном первенстве мира в Перу в начале мая она завоевала бронзовую награду.

"Апрельский чемпионат Европы в Молдавии был для меня первым крупным международным стартом во взрослой карьере. В 2021 году я выступала на юниорских первенствах мира и Европы, но на тех турнирах у меня не все получилось. Выступать в Кишиневе после четырехлетнего вынужденного перерыва было очень волнительно, и, признаюсь, осталась недовольна своим выступлением, став четвертой. Виной тому стала случившаяся травма локтя", - рассказала Груздова.