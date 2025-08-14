Российский самбист выиграл золото на Всемирных играх в Китае

Российский самбист Хабибулаев выиграл золото на Всемирных играх в Китае
Российский самбист Хабибулаев победил на Всемирных играх в китайском Чэнду.
Шейх-Мансур Хабибулаев выиграл золото в весовой категории до 64 кг, победив представителя Казахстана Маратбека Рахметоллина.
Еще один россиянин Магомед Гасанов завоевал серебро в категории до 98 кг.
Ранее россиянка Софья Истомина победила в весовой категории до 65 кг, серебряными призерами турнира стали Ролан Зиннатов (до 71 кг), Ованес Абгарян (до 79 кг) и Абусупиян Алиханов (до 88 кг).
Нина Сердюк (до 59 кг) завоевала бронзу.
Всемирные игры завершатся 17 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Деулофеу о «Золотом мяче»: «Ямаль – лучший созидатель в футболе, такие игроки вдохновляют меня. Кто-то выиграл больше трофеев, возможно, но для меня Ламин был лучшим в этом году»
Российский самбист Хабибулаев выиграл золото на Всемирных играх в Китае
Ди Канио о Лукмане: «В АПЛ его даже не знают, просить 50 млн евро – это чересчур. Адемола плохо ведет себя – нужно тренироваться с «Аталантой», даже если хочешь уйти»
Деулофеу о «Золотом мяче»: «Ямаль – лучший созидатель в футболе, такие игроки вдохновляют меня. Кто-то выиграл больше трофеев, возможно, но для меня Ламин был лучшим в этом году»
Российский самбист Хабибулаев выиграл золото на Всемирных играх в Китае
Ди Канио о Лукмане: «В АПЛ его даже не знают, просить 50 млн евро – это чересчур. Адемола плохо ведет себя – нужно тренироваться с «Аталантой», даже если хочешь уйти»