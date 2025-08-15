Пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР) сообщила, что российские гимнасты отозвали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации гимнастики (FIG) об отказе в предоставлении нейтрального статуса. Их слова приводит ТАСС.

«Пресс-служба ФГР подтверждает отзыв апелляций из CAS», — заявили в организации.

В апреле сообщалось, что решение FIG не выдавать нейтральный статус оспорили восемь спортсменов. Среди причин значатся такие, как поздравления с Днем победы, участие в концерте ко Дню защитника Отечества, фотографии с военной формой и георгиевской лентой.

В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса.