Пловчиха Степанова рассказала о настрое «разрывать мировую арену»

Пловчиха Милана Степанова рассказала о настрое «разрывать мировую арену».

© Sports.ru

Ранее на чемпионате мира в Сингапуре 16-летняя россиянка взяла серебро в смешанной эстафете 4x100 вольным стилем, где она выступала в квалификации.

– Чувствуется ли разница между новым поколением и более опытными спортсменами?

– Старшие просто больше привыкли к международной арене, у них большой опыт. Им проще подходить и к стартам, и к общению с прессой. А мы пока учимся.

– Но у вас, наверное, больше желания вести соцсети, снимать рилсы, TikTok?

– Да, старшее поколение в TikTok почти ничего не снимает и не понимает, им привычнее другие соцсети. А нам, конечно, хочется развивать медийность – это и для будущих рекламных контрактов важно.

– Вы сами как развиваете?

– Стараюсь почаще выкладывать что-то в телеграм-канале, но не всегда хватает идей. Перед стартами особенно не люблю ничего публиковать.

– Суеверие?

– Нет, я в это не верю. Просто не люблю выкладывать фото перед стартом.

– Дмитрий Губерниев сказал, что у него есть ощущение: американские, канадские, австралийские пловцы выходят на старт как на сцену – чтобы себя показать, заявить о себе, а наши идут как на каторгу, с поникшими лицами. Согласны?

– Нет, я бы так не сказала. Мы выходим настроенными, злыми, готовыми разрывать мировую арену и показывать лучшие секунды. Но вообще к соревнованиям действительно нужно относиться как к празднику. Стараться меньше нервничать, потому что мы занимаемся любимым делом. Переживать особо нечего – надо просто выложиться на максимум и показать всем, – сказала Степанова.