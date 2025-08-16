«Локомотив» одержал победу над «Славой»

В стартовом матче 10-го тура PARI Чемпионата России по регби «Локомотив» гостил в Москве у «Славы».

Команды бойко начали эту встречу, обменявшись попытками к 16-й минуте. Пропущенный занос разозлил пензенцев, которые до конца первого тайма организовали ещё три попытки, две из которых были штрафными. А вот у «Славы» хромала дисциплина — в первом тайме хозяева получили три жёлтые карточки, две из которых под самый конец тайма.

Это сказалось и на стартовом отрезке после перерыва — «Локомотив» организовал ещё две попытки, которые на свой счёт записали Ван Ринен и Машкин. Игра была сделана. Тем не менее, «Слава» сумела ответить ещё двумя попытками престижа, после затяжной атаки отличился Олег Киносьян, а уже под самый конец встречи занёс Грачёв.

«Локомотив» одержал бонусную победу в Москве и приблизился к «Красному Яру», который остался на четвертом месте.

«Слава» — «Локомотив» — 25:52 (11:24)

Попытки: Юбер (16), Киносьян (66), Грачев (80) — Малан (4), штрафная (23), Нодье (36), штрафная (40), Ван Ринен (42), Машкин (47), Ван Дер Мерве (59), Киреев (77);

Реализации: Баженов (67, 80) — Янюшкин С. (43, 60), Янюшкин А. (78);

Штрафные: Годлюк (21, 32) — нет;

Жёлтые карточки: Самхарадзе (23), Абрамов (40), Калинин (40) — Холлис (68), Де Вит (80).