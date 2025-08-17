Власти Узбекистана захотели вернуть 100 сограждан из России

Власти Узбекистана организуют возвращение 100 своих граждан, оказавшихся в сложной ситуации в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает информационное агентство Дунё.

По информации агентства, возвращение будет осуществлено в рамках благотворительной программы «Возвращение на Родину», которая проходит с 30 июля по 30 августа при поддержке генерального консульства Узбекистана и представительства Агентства по внешней трудовой миграции страны.

Также сообщается, что возвращающимся предоставлены сертификаты и авиабилеты, а сам вылет запланирован на 18 августа.

Кроме того, как отмечает Дунё, материальная помощь была оказана 33 гражданам Узбекистана, включая тех, кто находится в Центре временного содержания иностранных граждан и испытывает серьезные финансовые трудности, говорится в материале.

По информации Министерства внутренних дел РФ, в 2024 году на территорию России прибыли более шести миллионов мигрантов. Большую часть из них составляют граждане Узбекистана (23,3 процента)

На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Коллеги обсудили беседу Путина со специальным посланником главы США Стивеном Уиткоффом. Мирзиеев поблагодарил президента России за важную информацию, а также поддержал мирные способы урегулирования украинского конфликта.