Гимнастка Мельникова высказался о турнире в Париже

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала «Матч ТВ», как восприняла допуск на турнир FIG World Challenge Cup во Франции.

Соревнования пройдут в Париже 13–14 сентября.

— Какие эмоции испытали от того, что сможете выступить на турнире в Париже?

— Когда узнала, в первую очередь задумалась о том, выступала ли я когда‑то на этих соревнованиях или нет. Поняла, что я никогда не участвовала в таком турнире. Это вообще будет мое первое выступление в Париже. Поэтому с нетерпением, конечно, и с большим вдохновением я жду поездку на эти соревнования.

— Волнительно возвращаться на международную арену после паузы?

— Я много раз задумывалась о том, каково будет возвращаться на международную арену после такого длительного перерыва. Думаю, это будет очень волнительно. Мне кажется, что будет чувствоваться некая настороженность. Надеюсь, что нас примут хорошо.

— Могут ли зрители ожидать от вас новые программы?

— Я буду делать многоборье, но, скорее всего, упрощенные программы. Через две недели после окончания соревнований в Париже стартует чемпионат России, к которому я должна быть в очень хорошей форме. Поэтому Париж для меня, наверное, больше проверочный турнир, проверка обстановки и, конечно, этап подготовки к чемпионату России.

— Что для вас значит Париж как место проведения — есть ли особая мотивация выступить именно там?

— Париж для меня значит очень много. У меня, как оказалось, с Парижем связано много несбывшихся мечтаний. В 2020 году я снималась в крупной рекламе для чемпионата Европы, который должен был проходить в Париже, а там начался коронавирус. И, естественно, это все перенеслось, а эта реклама так и не вышла. В 2024‑м были Олимпийские игры в Париже, на которые, конечно же, я мечтала поехать. Надеюсь, что сейчас все пройдет гладко, и я все‑таки выступлю в Париже.

— Какие цели вы ставите перед собой на этих соревнованиях?

— Главная цель — это вернуться на международную арену. И я думаю, что этот старт будет очень серьезным шагом для всей нашей сборной, — сказал Мельникова «Матч ТВ».

В апреле все российские гимнасты, получившие нейтральный статус, решили воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Однако в июне Федерация гимнастики России сообщила о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.