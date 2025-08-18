Гимнастка Мельникова высказался о турнире в Париже

Гимнастка Мельникова — о турнире в Париже: «Будет очень волнительно. Надеюсь, что нас примут хорошо»
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала «Матч ТВ», как восприняла допуск на турнир FIG World Challenge Cup во Франции.
Соревнования пройдут в Париже 13–14 сентября.
— Какие эмоции испытали от того, что сможете выступить на турнире в Париже?
— Когда узнала, в первую очередь задумалась о том, выступала ли я когда‑то на этих соревнованиях или нет. Поняла, что я никогда не участвовала в таком турнире. Это вообще будет мое первое выступление в Париже. Поэтому с нетерпением, конечно, и с большим вдохновением я жду поездку на эти соревнования.
— Волнительно возвращаться на международную арену после паузы?
— Я много раз задумывалась о том, каково будет возвращаться на международную арену после такого длительного перерыва. Думаю, это будет очень волнительно. Мне кажется, что будет чувствоваться некая настороженность. Надеюсь, что нас примут хорошо.
— Могут ли зрители ожидать от вас новые программы?
— Я буду делать многоборье, но, скорее всего, упрощенные программы. Через две недели после окончания соревнований в Париже стартует чемпионат России, к которому я должна быть в очень хорошей форме. Поэтому Париж для меня, наверное, больше проверочный турнир, проверка обстановки и, конечно, этап подготовки к чемпионату России.
— Что для вас значит Париж как место проведения — есть ли особая мотивация выступить именно там?
— Париж для меня значит очень много. У меня, как оказалось, с Парижем связано много несбывшихся мечтаний. В 2020 году я снималась в крупной рекламе для чемпионата Европы, который должен был проходить в Париже, а там начался коронавирус. И, естественно, это все перенеслось, а эта реклама так и не вышла. В 2024‑м были Олимпийские игры в Париже, на которые, конечно же, я мечтала поехать. Надеюсь, что сейчас все пройдет гладко, и я все‑таки выступлю в Париже.
— Какие цели вы ставите перед собой на этих соревнованиях?
— Главная цель — это вернуться на международную арену. И я думаю, что этот старт будет очень серьезным шагом для всей нашей сборной, — сказал Мельникова «Матч ТВ».
В апреле все российские гимнасты, получившие нейтральный статус, решили воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Однако в июне Федерация гимнастики России сообщила о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.