Прыгунья в высоту Кочанова рассказала, за что продала бы душу

Двукратная чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова заявила, что если бы у неё была возможность выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, то она бы ей воспользовалась.

– Была большая дилемма перед Парижем по поводу нейтрального статуса – и были те, кто сделал выбор в пользу того, чтобы сознательно остаться дома. Вы их понимаете?

– Наверное, их можно понять, но честно скажу, для меня это всё было очень странно. Я считаю, что, если у тебя есть возможность выступить на Олимпиаде, получить нейтральный статус, это надо делать. У нас, например, вообще такой возможности не было. Я бы за неё душу продала. Но дело в том, что нам даже не дали эту возможность, — сказала Кочанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.