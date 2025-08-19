Украинский самбист объяснил отказ соотечественников от рукопожатий с россиянами

Украинский самбист-призер ЧМ объяснил отказ соотечественников от рукопожатий с россиянами
Трехкратный призер чемпионатов мира (ЧМ) по боевому самбо украинец Максим Рындовский объяснил отказ соотечественников от рукопожатий с россиянами на соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.
По словам атлета, в противном случае украинцев ждут санкции.
«Их будут лишать зарплаты, выгонять со сборной. Они будут терять спонсирование», — заявил Рындовский.
По мнению самбиста, многие украинцы отказываются от рукопожатий с россиянами не по своей воле.
«Конечно, есть исключения — те, кто поддаются зомбированию. Но много ребят нормальных», — отметил спортсмен.
Ранее Рындовский заявил о желании получить российское гражданство. Украинец покинул республику в 2022 году.
