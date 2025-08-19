Регбистки открыли сбор денег на уход за их детьми на время участия в ЧМ

Регбистки сборной Самоа были вынуждены открыть сбор средств на оплату жилья и уход за детьми на время отсутствия игроков, которые представят национальную команду на чемпионате мира в Англии. Об этом сообщает газета The Guardian.

Искать деньги на жилье и уход за детьми была вынуждена половина игроков команды. Всемирная федерация регби покрывает расходы команд на перелет и проживание во время соревнований, Самоа выплачивает пособия игрокам национальной сборной, однако регбистки не имеют профессиональных контрактов, которые позволили бы иметь им деньги на содержание семей.

"Я не ожидала получить столько пожертвований. Я была очень благодарна и удивлена, увидев столько людей, которые захотели меня поддержать, потому что я никогда раньше не делала ничего подобного", - сказала игрок сборной Самоа Нина Фоуз, которая воспитывает троих детей.

В похожей ситуации находится сборная Японии: у игроков нет контрактов, однако им выплачиваются суточные, а также действует система бонусов, основанная на результатах турнира. По информации издания, игроки сборных Испании, Франции и Фиджи получают краткосрочные стипендии для финансовой поддержки во время турнира.

Женский чемпионат мира по регби 2025 года пройдет в Англии с 22 августа по 27 сентября, участие в турнире примут 16 команд.