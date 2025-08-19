Сборная России по плаванию с мировым рекордом выиграла золото на юниорском ЧМ

Российские пловцы завоевали золотые награды в эстафете 4х100 м вольным стилем в рамках юниорского чемпионата мира — 2025, который проходит в Румынии.

В составе сборной России плыли Михаил Щербаков, Роман Жидков, Егор Прошин, Георгий Злотников. Они преодолели дистанцию за 3.15,38. Спортсмены установили новый мировой рекорд среди юниоров. Второе место заняли пловцы из Италии (3.16.03), тройку призёров замкнули американцы (3.17,06).

На дистанции 400 м вольным стилем два пловца из России также завоевали награды. Победу одержал Григорий Вековищев, показавший время 3.46,64. Серебряная награда у Егора Бабинича (3.47,57).