Леоннеля Месси дисквалифицировали с заплыва на первенстве мира

14-летнего камерунского пловца Леоннеля Месси Нгуичи Кома дисквалифицировали с заплыва 50 м на спине из-за нарушения старта в рамках первенства мира среди юниоров, которое проходит в румынском городе Отопени.

В юниорском чемпионате мира по плаванию принимают участие девушки 14-17 лет и юноши 15-18 лет. Такой возраст у них должен быть на 31 декабря 2025 года.

Отметим, в Отопени выступают несколько участников взрослого чемпионата мира-2025, который две недели назад прошел в Сингапуре. Это серебряный призер чемпионата мира-2025 в смешанной эстафете 4×100 вольным стилем Милана Степанова, серебряный призер юниорского чемпионата Европы-2025 на 400 м вольным стилем Ксения Мишарина, чемпионка Европы среди юниоров-2025 на 400 м и 800 м вольным стилем и бронзовый призер турнира на 200 м вольным стилем Софья Дьякова.