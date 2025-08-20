Дисквалифицированная за допинг украинка анонсировала откровенное интервью

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) прокомментировала свою четырехлетнюю дисквалификацию за применение допинга.

По словам спортсменки, ее дело вызывает много вопросов.

«Поэтому скоро я дам одно большое интервью, в котором откровенно расскажу все», — анонсировала Бех-Романчук.

Украинку дисквалифицировали 19 августа. Ранее в допинг-пробе 30-летней спортсменки было обнаружено запрещенное вещество тестостерон.

Бех-Романчук — вице-чемпионка мира в прыжках в длину и в тройном прыжке и серебряный призер чемпионата Европы (ЧЕ) в прыжках в длину. На ЧЕ в помещении украинка стала победительницей и бронзовым призером в прыжках в длину.