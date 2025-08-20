Губерниев высказался о юниорском рекорде мира по плаванию

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что у России подготовлено несколько достойных поколений пловцов.

© Матч ТВ

Во вторник российские пловцы Михаил Щербаков, Роман Жидков, Егор Прошин и Георгий Злотников победили в эстафете 4×100 метров вольным стилем на чемпионате мира среди юниоров, установив рекорд мира. Также россиянин Григорий Вековищев стал обладателем золотой медали турнира на дистанции 400 м вольным стилем.

— Никто не удивлен, у нас великолепная команда и отличная молодежь. Если нас вдруг пустят в Польшу на чемпионат Европы на короткой воде, то там будет просто громадье побед. Мы ожидали, что наши юниоры будут прекрасно выступать, поэтому я совсем не удивлен. Поздравляю наших ребят, тренеров. Мы на правильном пути. Представляете, насколько здорово наши пловцы будут выглядеть, если поедем на Олимпиаду в Лос‑Анджелес, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Чемпионат мира в Румынии завершится 24 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.