Гимнастка Аверина получила травму на льду

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина травмировала подбородок во время тренировки на льду. Об этом она рассказала журналистам.

"Позавчера зашили подбородок, я решила тоже приложиться ко льду", - пошутила Арина Аверина.

Дина и Арина Аверины признались, что в настоящий момент выступления на льду привлекают их больше, чем занятия на ковре.

"Потому что лед - это что-то для нас новое, мы прошли хороший этап, три месяца съемок, поэтому больше сейчас тянет ко льду. Но и на ковре мы иногда, но появляемся", - отметила Дина Аверина.

Сестрам Авериным по 27 лет. На счету Дины Авериной серебряная награда Олимпийских игр, 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы и трехкратной победительницей Европейских игр. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять - чемпионкой Европы, также она является трехкратной победительницей Всемирных игр.