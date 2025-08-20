Гимнастка Аверина получила травму на льду

Гимнастка Арина Аверина рассказала, что травмировала подбородок на льду
Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина травмировала подбородок во время тренировки на льду. Об этом она рассказала журналистам.
"Позавчера зашили подбородок, я решила тоже приложиться ко льду", - пошутила Арина Аверина.
Дина и Арина Аверины признались, что в настоящий момент выступления на льду привлекают их больше, чем занятия на ковре.
"Потому что лед - это что-то для нас новое, мы прошли хороший этап, три месяца съемок, поэтому больше сейчас тянет ко льду. Но и на ковре мы иногда, но появляемся", - отметила Дина Аверина.
Сестрам Авериным по 27 лет. На счету Дины Авериной серебряная награда Олимпийских игр, 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы и трехкратной победительницей Европейских игр. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять - чемпионкой Европы, также она является трехкратной победительницей Всемирных игр.
Главное сейчас